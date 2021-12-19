أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-12-2021 وثبات عيار 21

مازال سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن يواصل ثباته لليوم الثاني على التوالي في ظل عدم تغير الأسعار، ليثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-12-2021 في بداية تعاملات الصباح في سوق الصاغة المحلية، قبل أن تغلق السوق تعاملاتها للإجازة الأسبوعية أمس السبت.

وربح جرام الذهب بجميع الأعيرة نحو 7 جنيهات على مدار الأسبوع الماضي، قبل أن ينهي تعاملاته على ثبات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شامله المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-12-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

وقال نادي نجيب أحد تجار الذهب إن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقر بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 789 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

وأوضح نجيب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يسجل أي تغيرات ليبلغ 677 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27931 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1800 دولار.