أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-9-2022.. واستقرار عيار 21



لليوم الثاني علي التوالي تستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-9-2022 في سوق الصاغة بمحال الذهب ، على خلفية إغلاق البورصة العالمية للمعادن تداولاتها للإجازة الأسبوعية ، وسط طلب ملحوظ ونقص المعروض في الأسواق المحلية ما ساهم في حفاظ المعدن علي مستوياته.

وبدأت محال الذهب تعاملاتها اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا ليسجل نحو 1115 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-9-2022 :-

سعر جرام الذهب عيار 21 (1115 جنيها)

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصلا في التعاملات ليبلغ 1115 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

أما عن جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ، فواصل ثباته بشكل ملحوظ ، ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل بيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

وأستقر صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ، ليسجل 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري نظرا لانخفاض سعره.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8928 جنيها)

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليبلغ نحو 8928 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرارا فى تعاملات اليوم ليسجل نحو 1676 دولارًا للأوقية ، فيما انخفض أمس بقوة على خلفية صعود الدولار وانخفاض الطلب على المعدن عالميا.