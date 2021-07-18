أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-7-2021 وثبات عيار 21



اغلقت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها الاسبوعية امس السبت للاجازة الاسبوعية والمقرر لها السبت والأحد بعد ان ارتفع على مدار تعاملات الاسبوع الماضي باكثر من 12 دولار للاوقية ، كما لم يتغير أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-7-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغه المحلية.

واستقر سعر اوقية الذهب بشكل ملحوظ تذكر ليتأثر بها سعر جرام الذهب في مصر ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر رواجا ومبيعا حوالى 792 جنيها للجرام ، وهي نفس اسعاره في التعاملات امس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لأخر. اسعار الذهب في مصر اليوم

تنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاحد 18-7-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (905 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 905 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيهًا)

كما لم يتغير اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل 792 جنييهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (678 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 678 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6336 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28055 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 905 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1813 دولارًا في التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.