شهد سعر الذهب اليوم ثباتا متواصلا لليوم الثاني على التوالي مع إغلاق البورصة العالمية للمعادن وتوقف التداول للإجازة الأسبوعية مع توقعات بصعود المعدن الأصفر غدا، فيما تستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-4-2022 بشكل ملحوظ بداية تعاملات اليوم الصباحية بمختلف محال الصاغة.

وتستمر الأسواق العالمية في الإغلاق على مدار يومي السبت والأحد، عند مستوياته بعد ارتفاعه على مدار الأسبوع الماضي، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1018 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1164 جنيها)

ويواصل سعر جرام الذهب عيار 24 نفس مستوياته التي أغلق عليها، تعاملاته آخر أيام الأسبوع أمس السبت علي ثبات في المستوي الآن ليسجل 1164 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1018 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليبلغ 1018 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (874 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 874 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8144 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8144 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36115 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار لليوم الثاني ليبلغ حوالي 1.164 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1978 دولارًا بعد أرباح على مدار الأسبوع بلغت نحو 14 دولارا للأوقية بالتزامن مع صعود الدولار أمام الجنيه.