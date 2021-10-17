أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-10-2021 وثبات عيار 21

يسجل سعر الذهب ثباتا متواصلا في بورصة الذهب العالمية لليوم الثاني على التوالي في نهاية تعاملاتها الاسبوعية امس وتوقف التعاملات اليوم للاجازة الاسبوعية ، بعد تراجع عنيف لاوقية الذهب ، فيما لم يتغير أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-10-2021 في بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغه المحلية .

كما تسود بعض التوقعات بامكانيه تحرك سعر الذهب غدا الأثنين في بداية تعاملات الاسبوع الجديد ، بعد استقراره اليوم ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا حوالى 776 جنيها للجرام ، وهي نفس اسعاره في التعاملات امس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لأخر ومن محل لاخر.

الذهب جديد



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاحد 17-10–2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (887 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 887 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى والاقل تشكيلا

سعر جرام الذهب عيار 21 (776 جنيهًا)

فيما لم يتغير اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل نحو 776 جنييهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (665 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18ثباتا ملحوظا ليسجل 665 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6208 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6208 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27495 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 887 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1767 دولارًا في التعاملات.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان أسعار الذهب اليوم في مصر ستستمر في الثبات على مدار اليوم كما تغلق بعض المحال ابوابها للاجازة الاسبوعية ، موضحا ان السوق المحليه مرتبطه بالاسواق العالمية صعودا وهبوطا بالاضافة الى سعر الدولار امام الجنيه