اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-5-2021 واستقرار عيار 21

عيار 21 يسجل 794 جنيها للجرام
عمر سالم 7:34 ص, الأحد, 16 مايو 21 7:34 ص, الأحد, 16 مايو 21

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يشهد سعر الذهب محليا وعالميا استقراره لليوم الثاني على التوالي مع عدم تحرك مستوي أوقية الذهب فى بورصة المعادن العالمية للاجازة الاسبوعية للبورصة ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-5-2021 ، بشكل متواصل خلال بداية التعاملات الصباحيه، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية. 

ولم تتغير أسعار الذهب اليوم في مصر اي تغير على مدار اليوم ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 794 جنيهًا للجرام؛ بشكل متواصل وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحيه امس غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.
أسعار الذهب اليومأسعار الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 16-5-2021:

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سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (906 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا لليوم الثانى خلال التعاملات الآن ليسجل 906 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (794 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (794) فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم استقرار بشكل ملحوظ ليبلغ 794 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا خاصة بالوجه البحري 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (679 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 679 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6352 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6352 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28083 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 906 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

فيما سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1843 دولارًا ببداية التعاملات.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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