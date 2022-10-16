أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-10-2022.. وعيار 21 يحافظ على مستوياته

وصلت أوقية الذهب لأقل مستوى لها في شهر ومازالت ثابتة عنده في بورصة المعادن نتيجة إغلاق البورصة العالمية للإجازة ، لتستقر أيضا معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-10-2022 في مطلع تعاملات اليوم بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

ووفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن المعدن الأصفر حافظ على مستوياته ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1119 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس غير شامل المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-10-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1285 جنيها)

وأضافت الشعبة ان الذهب عيار 24 هو الأقل مبيعا في السوق المحلية نظرا لأنه الأعلى سعرا خلال التعاملات الآن ليبلغ 1285 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1119 جنيها)

كما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التداولات ليحافظ على مستوياته عند 1119 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليسجل 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8952 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8952 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39835 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباتا ليبلغ حوالي 1.285 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت بورصة المعادن على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1649 دولارا ، على أن تعاود البورصة تداولاتها غدا الإثنين وسط ترقب المستثمرين لمستويات الدولار أمام باقي العملات.