اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-1-2022 واستقرار عيار 21

عيار 21 يسجل 795 جنيها
عمر سالم 11:33 ص, الأحد, 16 يناير 22 11:33 ص, الأحد, 16 يناير 22

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لازال سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن عند ثباته لليوم الثاني على التوالي في ظل عدم تغير الأسعار، ليستقر معها أسعار الذهب في مصر الأحد 16-1-2022  ببداية تعاملات الصباح في سوق الصاغة المحلية، قبل أن تغلق السوق تعاملاتها للإجازة الأسبوعية أمس السبت.

وارتفع سعر جرام الذهب بجميع الأعيرة نحو 3 جنيهات على مدار الأسبوع الماضي، قبل أن ينهي تعاملاته على ثبات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 795 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية.

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الذهب
سعر الذهب

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-1-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (908 جنيهات)

وقال نادي نجيب أحد تجار الذهب إن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقر بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 908 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (795 جنيها)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 795 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

وأوضح نجيب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يسجل أي تغيرات ليبلغ 682 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6360 جنيها)

وبلغ سعر جنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6360 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28148 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 908 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1815 دولارًا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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