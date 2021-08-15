أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 15-8-2021 وثبات عيار 21

واصلت أسعار اوقية الذهب في بورصة الذهب العالمية ثباتها في نهاية تعاملاتها الاسبوعية امس وتوقف التعاملات اليوم للاجازة الاسبوعية والمقرر لها السبت والأحد بعد ان شهد الذهب ارتفاع كبير على مدار تعاملات الاسبوع الماضي ، فيما لم يتغير أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 15-8-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغه المحلية.

من جانبه قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا بالغرفة التجارية ، ان سعر اوقية الذهب لم يشهد اى تغير ، ليتأثر بها سعر الذهب في مصر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر رواجا ومبيعا حوالى 781 جنيها للجرام ، وهي نفس اسعاره في التعاملات امس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاحد 15-8-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (893 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 893 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (781 جنيهًا)

كما لم يتغير اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل نحو 781 جنييهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (670 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 670 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6250 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6250 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27683 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 893 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1779 دولارًا في التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.