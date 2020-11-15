أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 15-11-2020 واستقرار عيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 15-11-2020، في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر، وذلك على خلفية أغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية مساء الجمعة وتوقف التعاملات مع ثبات سعر أوقية الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، استقرارا، حيث بلغ سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 21 اليوم 823 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس غير شامل المصنعية. أسعار الذهب

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 15-11-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 (940 جنيهًا) للجرام

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم 940جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (823 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 823 جنيهًا للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18 (705 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 705 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب في سوق الصاغة (6584 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6584 جنيهات، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1888 دولارا. أسعار الذهب في مصر

توقعاا بعودة سعر الذهب في مصر للارتفاع

وتسود توقعات يعودة المعدن الاصفر للارتفاع مجددا مع زيادة الاصابة بفيروس كورونا واعلان عدد من الدول الاغلاق مع الموجة الثانيه لجائحه كورونا ، بالاضافة الى ضبابية المشهد بالولايات المتحدة الامريكيه مع انتهاء الانتخابات الرىاسية

وانهارت أسعار الذهب الاسبوع الماضي مع صعود سعر الدولار عالميا وقيام بعض المستثمرين بالتوجه للاستثمار في أدوات الدين عالميا والدولار مما قلص من مكاسب الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين.

سعر الذهب

وحذر رئيسا مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من أن التوقعات الاقتصادية تظل ضبابية مما قد يدفع الذهب للصعود خلال الأيام المقبلة.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حايا الذهب

كما يتأثر السعر محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن العوامل التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميا خاصة الولايات المتحدة.