أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14-8-2022.. واستقرار عيار 21

شهدت أسعار أوقية الذهب ثباتا متواصلا لليوم الثاني على التوالي في بورصة المعادن نتيجة لتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية، وتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14-8-2022 مع التعاملات الصباحية بعد قفزة كبيرة للمعدن الأصفر بجميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية أمس.

وقد يرتفع سعر الذهب في مصر اليوم إذا تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1060 جنيها للجرام، وهي نفس مستوياته أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1210 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة ثباته الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1210 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1040 جنيها)

واستقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 لليوم الثاني في التعاملات بسوق الصاغه ليبلغ 1040 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (908 جنيهًا)

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 18 على مستوياته عند 908 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8480 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات نحو 8480 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37510 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.210 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1803 دولارات، فيما يواصل سعره ثبات، ومن المقرر افتتاح البورصة تعاملاتها غدا الإثنين.