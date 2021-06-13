أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-6-2021 واستقرار عيار 21

واصلت أسعار الذهب العالمية استقرارها لليوم الثاني على التوالي مع ثبات اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بعد اغلاقها للاجازة الاسبوعية ، فيما استقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-6-2021 بشكل ملحوظا خلال منتصف تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية الآن. سعر الذهب

وسجل سعر الذهب في مصر ثبات نسبي الان ، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 807 جنيه للجرام، وهى نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 13-6-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (923 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 923 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعر في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (807 جنيه)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 807 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (693جنيهًا)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ثباتا الآن ليسجل 693 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6456 جنيها)

واستقر سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6456 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28613 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

واستقر سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 923 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1878 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

