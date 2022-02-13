اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-2-2022 وثبات عيار 21

عيار 24 يسجل 927 جنيها للجرام
عمر سالم 11:12 ص, الأحد, 13 فبراير 22 11:12 ص, الأحد, 13 فبراير 22

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لليوم الثاني على التوالي يشهد سعر الذهب اليوم ثباتا في البورصة العالمية للمعادن في ظل عدم تغير الأسعار، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-2-2022 في بداية تعاملات الصباح في سوق الصاغة المحلية، قبل أن تغلق السوق تعاملاته للاجازة الاسبوعية أمس السبت.

وتغلق أغلب محال الذهب في مصر أبوابها اليوم تعاملاتها للإجازة الأسبوعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 812 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية.

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الذهب جديد
سعر الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 13-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (927 جنيها)

وقال نادي نجيب أحد تجار الذهب إن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقر بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 927 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (812 جنيها)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 812 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (695 جنيهًا)

وأوضح نجيب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يسجل أي تغيرات ليبلغ 695 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6496 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6496 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28737 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 927 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1859 دولارًا.

وتتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل ابرزها سعر الدولار امام الجنية ، وثانيا سعر الدولار الأمريكي عالميا وسعر أوقية الذهب في بورصة المعادن.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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