أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-2-2022 واستقرار عيار 21

أغلقت محال الذهب اليوم في جميع المحافظات نظرا للإجازة الأسبوعية على خلفية توقف تعاملات البورصة العالمية للمعادن، ليستقر سعر الذهب اليوم عالميا، وتستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-2-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائية على مستوى الجمهورية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة بالذهب، إن سعر الذهب قد يواصل صعوده مجددا مع بداية التداول الأسبوعي غدا الاثنين، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 812 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-2-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (927 جنيها)

ولم يختلف سعر الذهب في السوق المحلية ليستمر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الأعيرة، عند نفس المستوى الآن ليسجل 927 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 812 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 812 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (695 جنيهًا)

ولم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيير على مدار اليوم ليسجل 695 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6496 جنيها )

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6496 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28737 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباتا ليستمر عند 927 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1859 دولارًا عند أعلى مستوى في شهرين.