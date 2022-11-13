أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-11-2022.. وعيار 21 عند أعلى سعر في تاريخه

استقر سعر اوقية الذهب على خلفية اغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف تعاملاتها للاجازة مع عدم تغير سعر الذهب اليوم عالميا ، فيما شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-11-2022 ثبات ملحوظ في بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وقفزت أسعار الذهب امس في مصر بحوالي 17 جنيها للجرام عند اعلي مستوي تاريخي لها فيما يتراجع الطلب محليا بقوة، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1273 جنيه للجرام، فيما لم يتغير أسعاره خلال تعاملات اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1454 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1454 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1273 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لتأثره بنظيره العالمي ليواصل ثباته في التعاملات ليبلغ 1273 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1090 جنيهًا)

فيما واصل سعر جرام الذهب عيار 18 ثبات عند مستوى 1090 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10184 جنيها)

واستقر أيضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 10184 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 45105 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.454 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت بورصة المعادن على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1770 دولارا بعد تسجيلها اعلي مستوي لها منذ شهر ابريل الماضي نتيجة ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية.