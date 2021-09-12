أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-9-2021 وثبات عيار 21

حالة من الاستقرار سجلها سعر الذهب في بورصة الذهب العالمية لليوم الثاني في نهاية تعاملاتها الأسبوعية أمس وتوقف التعاملات اليوم للإجازة الأسبوعية ، بعد أن هبطت الأوقية بشكل ملحوظ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ، فيما استقر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-9-2021 مطلع التعاملات الصباحية في سوق الصاغه المحلية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، إن سعر أوقية الذهب لم يشهد أي تغير، ليتأثر بها سعر الذهب في مصر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا حوالى 784 جنيها، وهي نفس أسعاره في التعاملات أمس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

المشغولات الذهبية



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 12-9–2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (784 جنيهًا)

كما لم يتغير اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل نحو 784 جنييهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (673 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 673 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6280 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27776 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 896 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو1789 دولارًا في التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.