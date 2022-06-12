أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-6-2022.. واستقرار عيار 21

واصل سعر الذهب اليوم عالميا ثباته لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع عدم تغير اوقية الذهب نتيجة اغلاق بورصة المعادن العالمية للاجازة الاسبوعية ، وهو نفس حال أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 12-6-2022 بشكل ملحوظ مطلع تعاملات اليوم بمختلف محال الصاغة.

ووفقا لتداولات اليوم فأن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1004 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال امس ، غير متضمنة المصنعية ، ولازال الطلب على المعدن الاصفر متدني محليا رغم انخفاض سعره.

سعر الذهب جديد

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 12-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرار عند نفس مستوياته اخر ايام الاسبوع امس السبت علي ثبات في المستوي الآن ليسجل 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1004 جنيه)

كما ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1004 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثباتا لليو الثاني على التوالي ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8032 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما استقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت البورصة العالمية على استقرار سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات عند نحو 1871 دولارًا مع ترقب لاجتماع الفيدرالي الامريكي الاسبوع الجاري حول السياسيات الاقتصادية وسعر الفائدة على الدولار