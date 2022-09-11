أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-9-2022.. واستقرار عيار 21



لليوم الثاني علي التوالي تغلق بورصة المعادن العالمية تداولاتها للإجازة الأسبوعية، ويستقر أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-9-2022 في سوق الصاغة، وسط رواج في مبيعات المعدن الأصفر بمحال الذهب ما ساهم في ارتفاعه أمس بنحو 4 جنيهات.

وسيغلق جزء كبير من محال الذهب اليوم للإجازة داخل السوق المحلية، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا نحو 1114 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره بتعاملات أمس، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 40-80 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وسجل جرام الذهب عيار 24 الأغلي سعرا في مصر ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل بيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1114 جنيها)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1114 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (954 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثبات متواصل ليبلغ 954 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيها)

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8912 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

واستقر أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن استقرار متواصل لليوم الثاني لتبلغ نحو 1716 دولارًا للأوقية، على أن تعاود البورصة تداولاتها غدا الإثنين وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي.