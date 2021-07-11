أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-7-2021 وثبات عيار 21

انهت بورصة المعادن العالمية تعاملاتها امس السبت وتوقف حركة البيع والشراء للاجازة الاسبوعية للبورصة ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-7-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغه المحلية ، بعد ان عوض الذهب جزءا من خسائره علي مدار تعاملات الاسبوع.

واستقر سعر اوقية الذهب بشكل ملحوظ تذكر ليتأثر بها سعر جرام الذهب في مصر ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر رواجا ومبيعا حوالى 788 جنيها للجرام ، وهي نفس اسعاره في التعاملات امس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لأخر. المشغولات الذهبية



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاحد 11-7-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (900جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال التعاملات الآن ليسجل 900 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (788 جنيهًا)

كما استقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير ليسجل 788 جنييهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا بالوجهين البحري والقبلي.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (674 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 674 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6284 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6284 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27804 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 900 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1809 دولارًا في التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.