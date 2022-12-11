أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-12-2022.. وعيار 21 يتجاوز 1700 جنيها بالمصنعية

شهد سعر اوقية الذهب ثباتا متواصلا على خلفية اغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف تعاملاتها للاجازة مع عدم تغير سعر الذهب اليوم عالميا ، فيما شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-12-2022 استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

واشتعلت أسعار الذهب على مدار الايام الماضية قبل ان تتراجع بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1650 جنيه للجرام، فيما لم يتغير أسعاره خلال تعاملات اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات جديد بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1650 جنيه)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته المتراجعه خلال التعاملات ليبلغ 1650 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1455 جنيهًا)

كما استقر واصل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1455 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

ولم يتغير ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت بورصة المعادن على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1800 دولار.

فيما ينتظر سوق الصاغة اجتماع صندوق النقد الدولي وموافقته على قرض لمصر خلال الايام المقبلة ما سيساهم في استقرار الاوضاع الاقتصادية