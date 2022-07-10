أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-7-2022 .. واستقرار عيار21



أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الاسبوعية على ثبات عند مستويات منخفضه في سعر الذهب اليوم ، كما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 10-7-2022 في مطلع تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، بعد ارباح نحو 40 جنيها على مدار اليومين الماضيين.

من جانبه قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان بعض محال الذهب ستغلق ابوابها اليوم للاجازة خلال عيد الاضحي وسط ثبات سعر الذهب اليوم ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1005 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره امس، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 10-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات اليوم ، ليبلغ 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1005 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1005 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ، ليسجل 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8040 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 8040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات بنحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1742 دولار بنهاية التعاملات الاسبوعية امس على ان تعاود التداول غدا الاثنين