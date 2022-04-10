أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-4-2022.. واستقرار عيار 21

استمرت أوقية الذهب في ثباتها خلال تعاملات اليوم مع إغلاق بورصة المعادن العالمية بعد قفزة سعر الذهب نهاية تداولات الأسبوع ، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-4-2022 بداية التعاملات الصباحية بكافة محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وتغلق أغلب محال الذهب اليوم أبوابها للإجازة الأسبوعية ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 995 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب والدولار

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-4-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1124 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الأعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1124 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 995 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 995 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والأعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (855 جنيهًا)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا قي مصر ليبلغ 855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7960 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34844 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 عند 1.124 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار أوقية الذهب عالميا أعلي مستوي في شهر عند 1947 دولارا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل أبرزها بسعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى سعره عالميا.