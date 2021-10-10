أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-10-2021 واستقرار عيار 21

شهدت البورصة العالمية للمعادن ثباتا في بداية تعاملاتها اليومية في ظل عدم تغير أوقية الذهب، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-10-2021 في مطلع تعاملات الصباح في سوق الصاغة المحلية، قبل أن يغلق السوق تعاملاته للإجازة الأسبوعية أمس السبت.

وخسر سعر جرام الذهب الأسبوع الماضي جنيهان من قيمته قبل أن ينهي تعاملاته على ثبات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 770 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء أمس، غير شاملة المصنعية. الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 10-10- 2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (881 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقراره بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 881 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (770 جنيها)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 770 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6180 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6180 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27311 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 881 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارًا.

وتغلق اليوم جزء كبير من محال الذهب للإجازة الأسبوعية وهي نفس اجازة البورصة العالمية للمعادن وسط استقرار في الأسعار وهبوط في الطلب.