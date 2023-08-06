أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد .. عيار 21 يسجل 2155 جنيها للجرام



شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 6-8-2023 استقرار جديد ومتواصل في تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات بالتزامن مع تسجيل سعر اوقية الذهب ثبات على خلفية اغلاق في بورصة المعادن الدولية للاجازة الاسبوعية على ان تعاود تعاملاتها غدا الأثنين

وتشهد محال الذهب معاناة نتيجة انخفاض الطلب وزيادة المعروض ،فيما يواصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي تدني مستوياته عند 2155 جنيه للجرام، وهو نفس سعره امس غير متضمنة المصنعية.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 6-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 على مدار تعاملات اليوم بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2464 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2155 جنيه)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته خلال التداولات ليبلغ 2155 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا في مصر ثبات بنهاية اليوم عند 1970 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيه)

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد استقر ايضا مساءا بسوق الصاغة ليبلغ نحو 18400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وثبت سعر سبيكة الذهب عيار 24 بسوق الصاغة ليسجل نحو 76385 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما لم يتغير سعر كيلو الذهب عيار 24 عند حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتواصل بورصة المعادن توقف التعاملات اليوم بعد انخفاض في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات امس نحو 941 دولار.