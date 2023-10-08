أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد.. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات للجرام

إرتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 8-10-2023-2023 بشكل طفيف في منتصف تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات رغم ثبات سعر الدولار في البنوك بالتزامن مع عدم تحرك سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية نتيجة توقف التداولات للأجازة الاسبوعية.

وقال لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية ، أن هناك هدوء كبير في الطلب بالسوق المحلي بالتزامن مع زيادة المعروض ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي 2185 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 2180 جنيها، غير شامل المصنعية ، التى ارتفعت مؤخرا بنحو 10%.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 8-10-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2501 جنيها)

وأضاف المنيب لـ “المال” أن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد تحرك طفيف، ليسجل 2501 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2185 جنيه)

واكد أن الطلب متراجع رغم ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رغم توقف التداولات عالمياً ليبلغ 2185 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (1876 جنيهًا)

وصعد مجددًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1876 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17480 جنيه)

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أرباح بقيمة 40 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17480 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتسجل نحو 77531 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتحرك سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو الصعود لتبلغ حوالي 2.501 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر مجددا سعر أوقية الذهب عالميًّا في نهاية التعاملات الاسبوعية لتسجل 1832 دولار ، فيما يواصل سعر الدولار مستوياته امام الجنيه المصري في البنوك.