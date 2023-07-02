أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد .. عيار 21 يخسر 40 جنيها مع تراجع الطلب

تراجع مجددا في التداولات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 2-7-2023 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة مع تراجع الطلب على المعدن الاصفر محليا وزيادة المعروض ،بالرغم من توقف التعاملات في بورصة المعادن الدولية للاجازة الاسبوعية .

وكشفت منصات لبيع الذهب والمجوهرات ، ان سعر جرام الذهب فقد مساءا نحو 40 جنيها للجرام ، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليبلغ الجرام نحو 2220 جنيها، مقارنة بسعره صباحا الذي سجل 2260 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 2-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2538 جنيها)

وعلى الرغم من اغلاق اغلب محال الذهب في السوق المحلي الى ان سعر جرام الذهب عيار 24 هبط اليوم بشكل ملحوظ ، ليسجل 2538 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2220 جنيه)

وتراجع لليوم الثاني على التوالي سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليبلغ 2220 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1904 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاض متتالي بسوق الصاغة ، وهو الأقل سعرا ليبلغ 1904 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

خسائر بالجملة تكبدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 320 جنيها بشكل ملحوظ ليسجل نحو 17760 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.و

سعر سبيكة الذهب عيار 24

هبط ايضا سعر سبيكة الذهب عيار 24 بالتزامن مع هبوطها عالميا لتبلغ محليا نحو 78678 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.538 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا بنهاية التعاملات الاسبوعية امس لتسجل نحو 1923 دولار.