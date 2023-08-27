أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد.. عيار 21 يخسر 15 جنيها مساء

انخفاض جديد خلال التداولات المسائية شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-8-2023 بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية ، بالتزامن مع هدوء الطلب محليا وثبات سعر اوقية البورصة العالمية للمعادن بعد توقف التعاملات للاجازة الاسبوعية للبورصة.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، ان سعر الجرام انخفض بقيمة 15 جنيها في تعاملات اليوم المسائية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2250 جنيه للجرام، مقارنة بسعره منتصف التداولات البالغه 2265 جنيها غير شامل المصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 27-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2560 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا انخفاضه خلال التعاملات ليبلغ 2560 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2250 جنيه)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند اقل مستوي له في الاسبوع الجاري خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2250 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1930 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد شهد سعر جرام الذهب عيار 18 تسجيل مستوي متدني ليبلغ نحو 1930 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18000 جنيه)

كما انخفض بشكل ملحوظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ويخسر 120 جنيها ويسجل نحو 18000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 79360 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجع متواصل حوالي 2.560 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ومازال سعر أوقية الذهب يواصل مستوياته عالميًّا مع اغلاق وتوقف التداولات للاجازة الاسبوعية اليوم نحو 1914 دولار.