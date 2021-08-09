أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 9-8-2021 وعيار 21 يفقد 9 جنيها

بدأت الاسواق العالمية للمعادن اولى ايام تعاملاتها الاسبوعية على هبوط عنيف لسعر اوقية الذهب وبشكل متواصل بأكثر من 20 دولار للاوقية ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-8-2021 في محال الصاغه بالسوق المحلي ، في بداية تعاملات اليوم الصباحية.

وفقد سعر الذهب في مصر نحو 9 جنيهات صباح اليوم ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 767 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس المسائية والتى سجلت 776 جنيها، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (877 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (767 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 767 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (658 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 658 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6134جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6134 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27178 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 877 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1749 دولارًا.وانخفض سعر الذهب اليوم نتيجة توقعات بزيادة الفائدة على الدولار حيث فقد الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولار للأونصة، وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4 % إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس نتيجة مبيعات لوقف الخسائر.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه