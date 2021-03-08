أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 8-3- 2021 .. وهبوط عيار21

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-3-2021، الهبوط بشكل طفيف في تعاملات اليوم، في سوق الصاغة المحلية ، بعد تراجع سعر الذهب عالميًّا في بورصة المعادن بلندن بشكل كبير، ليواصل سعر الذهب تسجيل اكبر هبوط يومي في عام 2021 .

وسجلت أوقية الذهب تراجع كبير صباح اليوم في اليوم الأول للتعاملات الاسبوعية العالمية ليستمر عند أقل مستوى في 9 مستويات، وهبط سعر الذهب بمقدار 5 جنيهات للجرام ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 748جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره في تعاملات أمس التي سجلت 753 جنيهًا للجرام، غير شاملة المصنعية. الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-3-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (856 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 856 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (748 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 748 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (642 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 هبوطًا ليسجل 642 جنيهًا فى التعاملات الآن ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (5984 جنيه)

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 5984 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26540 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 865 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1689 دولارًا.

سعر الذهب يواصل التراجع ويسجل أقل مستوي في 2021

وواصل سعر الذهب تسجيل اقل مستوي له في 2021 بعد تراجعه بنسبة طفيفه في مطلع تعاملات اليوم بعد ما انخفض بقوة، وسط توقعات بمواصلة التراجع على اثر صعود سعر الدولار

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.