أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 7-8-2023 .. عيار 21 يسجل 2155 جنيهاَ

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين ارتفاع طفيف 7-8-2023 بالتزامن مع تداولات هادئة وتذبذب في نطاق ضيق على عكس المتوقع خاصة بعد الاستقرار الكبير في أسعار الذهب في السوق العالمي، الأمر الذي يظهر تعطل جديد في توافق التسعير المحلي مع العالمي لأسباب محلية.

وكشفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في تقاريرها ، ان سعر الجرام الواحد بلغت ارباحه مساءا نحو 5 جنيها للجرام ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي المحافظات والوجه البحري 2155 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الصباحي والذي بلغ 2175 بدون احتساب المصنعية .

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 7-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 24 الارتفاع بشكل طفيف وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2464 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيه)

واظهرت تقارير شعبة الذهب صعود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مساءا بشكل طفيف ليبلغ 2155 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1851 جنيهًا)

مكاسب جديدة حققها سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا بواقع 5 جنيها ، ليبلغ 1851 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيه)

كما استفاد ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليحقق ارباح بلغت نحو 40 جنيها ليسجل نحو 17240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعا ليبلغ حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفز مجددا خلال جلسة اليوم من البورصة العالمية للمعادن سعر اوقية الذهب ليواصل تدني مستوياته خلال اغسطس الجاري خلال التعاملات ليبلغ 1932 دولار.