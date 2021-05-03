اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 3-5-2021 وارتفاع عيار 21

تراجع الدولار يصعد بسعر الذهب عالميا ومحليا
عمر سالم 8:12 ص, الأثنين, 3 مايو 21 8:12 ص, الأثنين, 3 مايو 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021، ارتفاعا بشكل طفيف في بداية التعاملات اليومية الصباحية  بسوق الصاغة المحلية؛ على خلفية صعود سعر الذهب بعد ارتفاع أوقية الذهب فى تعاملات بورصة المعادن العالمية اول ايام التعاملات الاسبوعية.

وتأثّر سعر الذهب في مصر بصعود الأوقيه اليوم ليصعد معه بمقدار جنيه خلال التعاملات الآن، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 777 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات أمس التى سجلت 776 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة.

أسعار الذهب اليومأسعار الذهب
وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-5-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (886 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 886 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (777 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21  بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 777 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (667 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 667 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6212 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6212 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27465 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 886 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1773 دولارًا.

تراجع الدولار يصعد بسعر الذهب عالميا ومحليا

وتراجع سعر الذهب الامريكي بشكل متتالى ،  مما ساهم في انصراف المستثمرين عن الاستثمار في الدولار والسندات الأمريكية ويتجهون إلى المعدن النفيس باعتبار الملاذ الآمن، مما يزيد من سعره في سوق الصاغة المحلية.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.شارك هذا الموضوع:

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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