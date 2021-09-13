أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 13-9-2021 وثبات عيار 21

أفتتحت البورصة العالمية للمعادن اليوم تعاملاتها الاسبوعية على استقرار متواصل في سعر اوقية الذهب ، ليثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-9-2021 لليوم الثالث في مطلع تعاملات الصباح في سوق الصاغة المحلية ، مع ترقب لصعوده في تعاملات الاسبوع.

وتسود حالة من الثبات على مدار الاسبوعين الماضيين في نطاق ضيق، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 783 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شامله المصنعية . المشغولات الذهبية

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-9- 2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثباتا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (783 جنيه)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 783 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27776 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1788 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.