أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12-12-2022.. وعيار 21 يخسر 20 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-12-2022 مع انخفاض سعر اوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية في أولي ايام التداولات الاسبوعية ليهبط معها سعر المعدن في سوق الصاغة المحلية على مستوي الجمهورية ، فيما ينتظر السوق اجتماعات صندوق النقد الدولي لاقرار حصول مصر على تمويلات جديدة.

ولم يستطيع سعر الذهب الحفاظ على مستوياته التاريخية ليواصل النزيف وخسارة ارباحه ، ليفقد الجرام نحو 20 جنيهاً صباح اليوم ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1650 جنيهاً للجرام في التداولات الصباحية اليوم بدلاً من 1670 جنيهاً مساء أمس بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيه.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

وكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقاً ، أن سعر جرام الذهب عيار 24 هو الأعلى سعرا في مصر قد سجل تراجعاً بقيمة 20 جنيهاً صباحاَ ليبلغ حوالي 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيها)

فيما انخفض صباحا في التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليسجل نحو 1650 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1425 جنيهًا)

وتراجع في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ الجرام بدون مصنعية 1425 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها ليصل إلي مستوي 13200 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 صباح اليوم نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل أبرزها صعود اوقية الذهب عالمياً بالاضافة إلى قفزة سعر الدولار امام الجنيه محلياً وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليا.