أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 11-1-2021 وعيار 21 يستقر بنهاية التعاملات

أغلقت محال الذهب تعاملاتها اليوم بأول ايام تعاملات سوق الصاغة الاسبوعية على ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-1-2021 مع نهاية التعاملات في السوق المحلية على غرار استقرار سعر اوقية الذهب عالميا

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي شهد استقرارا ليسجل نحو 810 جنيهات، مقارنة بأسعار التداولات خلال تعاملات أمس، والتي لم تشهد تغير يذكر حتي الان. الذهب

وتنشر“المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الإثنين 11-1-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (926جنيهًا)

واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في التعاملات استقراره ليصل إلى 926 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (810 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا ليبلغ نحو 810 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (760 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا فى القاهرة والإسكندرية نحو 760 جنيها فى نهاية تعاملات سوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارا اليوم ليسجل 6480 جنيها، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

استقرت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27780 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 925 ألف جنيه اليوم.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار خلال التعاملات الآن 1850 دولارًا

الصاغة: تذبذب سعر اوقية الذهب وثبات أسعار الذهب في مصر

واصاف نجيب للمال ان هناك تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم في مصر صعودا وهبوطا بنحو جنيهان ليستقر بنهاية التعاملات لليوم الثالث على التوالي عكس كل التوقعات بهبوطه بشكل طفيف.

ولفت الى ان هناك توقعات بإمكانيه صعود المعدن الأصفر مع الأزمات الحالية وانتشار فيروس كورونا بقوة واستمرار بعض الاقتصاديات في الإغلاق وزيادة نسبة الإصابات.

ولفت سكرتير الشعبة إلى أن هبوط سعر الملاذ الآمن عالميا ومحليا، يساعد على رواج المبيعات بشكل مقبول، لكن المبيعات ما زالت متراجعة، كما يأمل أصحاب محال الذهب في استقرار الأسعار بشكل مؤقت، لجذب الزبون بعد انعدام المبيعات، على خلفية انتشار جائحة كورونا.