أسعار الذهب اليوم في مصر .. اشتعال عيار 21 ليقترب من 2000 جنيه بالمصنعية

أنهت بورصة المعادن العالمية تداولاتها اليومية على قفزة في سعر أوقية الذهب، ليرتفع المعدن الأصفر بشكل قوي في سوق الصاغة، لتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-3-2023 الزيادة الأعلى في تاريخها، وسط تذبذب في الطلب في سوق الصاغة.

ويسجل سعر الذهب اليوم ارتفاعا بقيمة 20 جنيها للجرام، ويبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1870 جنيها للجرام، بعد صعوده أمس عند 1850 جنيها، غير متضمنة المصنعية، لتقترب قيمته من 2000 جنيه للجرام بالمصنعية، والتى تتراوح ما بين 60 الى 120 جنيها للجرام.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2135 جنيها)

وقفز مساءا في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى سعرا ، في تعاملات اليوم ، ليبلغ 2135 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1870 جنيها)

20 جنيها قيمة ارباح سعر الذهب عيار 21 فقد شهد ارتفاع ليحافظ على مكاسبه مثل باقي الاعيره بالتعاملات ليبلغ 1870 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1605 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل تكلفة عند اعلى مستوي في تاريخه وهو العيار الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 1605 جنيهات فى التعاملات؛ كما أنه العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر في حساب المصنعية.

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 14960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 66185 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.135 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما قفزت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1863 دولارا في التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية.