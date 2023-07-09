أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 يوليو 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى ختام تعاملات أول أمس بعد بيانات التوظيف الأمريكية التى خالفت التوقعات، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 155,456 ليرة (61.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 136,027 ليرة (54.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 116,594 ليرة (46.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,834,679 ليرة (1,925 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 155,455,929 ليرة ( 61,910 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكا حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو، بحسب وكالة رويترز.