أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 نوفمبر 2023.. عيار 18 يهبط

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع انكماش الطلب على أصول الملاذ الآمن. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 815,344 ليرة (62.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 713,443 ليرة (54.78 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 611,518 ليرة (46.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,357,186 ليرة (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 815,343,605 ليرة (62,608 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعًا، اليوم الخميس، ليقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط،

فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1953.50 دولار.