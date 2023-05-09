أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 مايو 2023.. ارتفاع عيار 18

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تباين سعر الذهب العالمي مع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 163,953 ليرة ( 65.25 دولار )

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 143,463 ليرة (57.10 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,967 ليرة (48.94 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,098,947 ليرة (2,029 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 163,953,284 ليرة ( 65,254 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يترقبها المستثمرون بحثا عن أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2023.41 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2030.10 دولار.