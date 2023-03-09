أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 مارس 2023.. عيار 18 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 146,846 ليرة (58.44 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 128,493 ليرة (51.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 110,136 ليرة (43.83 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,566,904 ليرة (1,818 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 146,845,790 ليرة (58,444 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1815.58 دولار للأوقية‭ ‬(الأونصة)‭ ‬بعد بلوغ أدنى مستوى لها في أسبوع أمس الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1819.10 دولار للأوقية.