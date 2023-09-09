أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 سبتمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 0.9%. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 823,495 ليرة (61.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 720,576 ليرة (54.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 617,631 ليرة (46.30 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,610,706 ليرة (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 823,495,363 ليرة ( 61,727 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مع تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل لاستجلاء خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1920.49 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1942.70 دولار.