أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 ديسمبر 2023.. عيار 18 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى على انخفاض متكبدا خسائر أسبوعية 3.4% فى ختام تعاملات أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 838,541 ليرة (64.49 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 733,741 ليرة (56.43 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 628,916 ليرة (48.36 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,078,639 ليرة (2,006 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 838,541,440 ليرة (64,486 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مع ارتفاع الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن قلص المستثمرون رهاناتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول مارس بعد صدور بيانات توظيف أقوى من المتوقع، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.4% إلى 2000.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصلت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1994.49 دولار في وقت سابق.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 2014.50 دولار.