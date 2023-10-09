أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 أكتوبر 2023.. المعدن الثمين يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما ارتفع سعر الذهب العالمى مع زيادة التحوط جراء اضطرابات الشرق الأوسط، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 763,284 ليرة (59.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 667,890 ليرة (52.07 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 572,472 ليرة (44.63 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 23,738,143 ليرة (1,851 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 763,284,346 ليرة ( 59,511 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتصعد بأكثر من 1% إذ أدى اندلاع الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاومين الفلسطينيين مطلع الأسبوع إلى زيادة خطر نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ما حفز الإقبال على الاستثمار في الملاذات الآمنة مثل المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وقفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1853.79 دولار للأوقية (الأونصة) ، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع.

وبالمثل قفزت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.2 % إلى 1867.80 دولار.