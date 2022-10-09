أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 أكتوبر 2022.. عيار24 يستقر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في سوريا، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد الأسعار في الدول العربية، ويأتى استقرار أسعار الذهب فى الأسواق السورية فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب العالمية فى ختام تعاملات أول أمس على تراجع بعدما عزز تقرير أفضل من المتوقع عن التوظيف التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل كبير. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا وفقا لآخر التحديثات على موقع gold-price-today.com:

أسعار الذهب عيار 24

لم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق سوريا، إذ سجلت 137,018 ليرة ( 54.53 دولار).

أسعار الذهب عيار 21

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السورية مسجلة 119,893 ليرة (47.72 دولار).

أسعار الذهب عيار 18

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في سوريا مسجلة 102,765 ليرة (40.90 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,261,251 ليرة (1,696 دولار).

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق سوريا 137,017,731 ليرة ( 54,534 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب متراجعة أول أمس بعدما عزز تقرير أفضل من المتوقع عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1700.03 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب بنحو 2.4 % خلال الأسبوع المنقضى.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % عند التسوية إلى 1709.30 دولار للأوقية.

وقال تاي وونج، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك “تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الفيدرالى لرفع (أسعار الفائدة) بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر.

“إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولارا. وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر الأسبوع المقبل بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى”.