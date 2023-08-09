أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 أغسطس 2023.. عيار 21 يتقدم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 793,900 ليرة (62.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 694,679 ليرة (54.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 595,434 ليرة (46.50 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,690,274 ليرة (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 793,899,500 ليرة ( 62,003 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتصعد من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1930.37 دولار للأوقية بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولارا للأوقية أمس.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1964.50 دولار للأوقية.