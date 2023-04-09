أسعار الذهب اليوم في سوريا 9 أبريل 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى استقرار أسعار الذهب فى أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا محققا مكاسب أسبوعية 2%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 162,272 ليرة (64.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 141,991 ليرة (56.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 121,706 ليرة (48.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,046,661 ليرة (2,009 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 162,272,046 ليرة ( 64,585 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ، لكن المعدن الأصفر اتجه للارتفاع الأسبوعي إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة مخاوف من حدوث تباطؤ، بحسب وكالة رويترز.