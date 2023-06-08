أسعار الذهب اليوم في سوريا 8 يونيو 2023 .. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,176 ليرة (62.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137,532 ليرة (54.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 117,884 ليرة (46.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,888,164 ليرة (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,175,682 ليرة ( 62,595 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر حوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1946.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجعت 1% في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1961.00 دولار.