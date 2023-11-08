أسعار الذهب اليوم في سوريا 8 نوفمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لخطاب باول وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 821,603 ليرة (63.30 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 718,920 ليرة (55.39 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 616,212 ليرة (47.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,551,866 ليرة (1,969 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 821,603,403 ليرة (63,296 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية ، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعد رسائل متضاربة من مجموعة من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

ونزلت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.12% إلى 1967 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.03% إلى 1973 دولار للأوقية.