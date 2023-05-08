أسعار الذهب اليوم في سوريا 8 مايو 2023.. ارتفاع عيار 18

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 163,462 ليرة (65.06 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 143,033 ليرة (56.93 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,599 ليرة (48.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,083,673 ليرة (2,023 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 163,462,145 ليرة ( 65,061 دولارات).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى فيما يتعلق بالسياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2029.30 دولار.