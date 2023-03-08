أسعار الذهب اليوم في سوريا 8 مارس 2023.. انخفاض محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما هبط سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى في أسبوع بعد تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 146,584 ليرة (58.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 128,264 ليرة (51.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 109,940 ليرة (43.76 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,558,752 ليرة (1,814 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 146,583,673 ليرة (58,341 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب 0.1 % في المعاملات الفورية‭‭ ‬‬إلى 1812.44 دولار للأوقية (الأونصة).

و انخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1816.50 دولار.