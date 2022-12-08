أسعار الذهب اليوم في سوريا 8 ديسمبر 2022.. المعدن الثمين يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، متماشيًا مع تراجع سعر الذهب العالمي مع تعافي الدولار قليلًا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 144,073 ليرة (57.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 126,067 ليرة (50.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 108,057 ليرة (43.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,480,680 ليرة ( 1,784 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 144,073,313 ليرة (57,350 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع تعافي الدولار قليلًا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدًا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع المقبل، بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها أكثر من 1%، أمس الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1795.10 دولار.